Ecaterina Andronescu, reactie dupa ce Viorica Dancila a demis-o din functie: ''Am explicat ce am vrut sa zic. Daca s-a inteles altceva, imi pare rau''

Ecaterina Andronescu 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, a declarat ca a aflat ca premierul a demis-o din functie dupa ce a declarat legat de cazul Caracal ca ea a fost invatata sa nu se urce cu straini in masina. Breaking news! Premierul Viorica Dancila o demite pe Ecaterina Andronescu. Cine preia interimatul la Ministerul Educatiei Ecaterina Andronescu si-a mentinut afirmatiile care i-au adus demiterea: „Noi putem sa ii invatam pe copii cum sa se poarte astfel incat sa se autoprotejeze, trebuie sa ii invatam in scoala. Nu cred ca e gresit, e punctul meu de vedere. Nu (inteleg de ce am fost demisa). Am explicat pe ce am vrut sa zic. Daca s-a inteles altceva, imi pare rau. Daca premierul a luat o dec ...