Echinocțiul de toamna 2019. Cand are loc, ce semnifica și cum ne influențeaza

Echinocțiul de toamnă 2019 reprezintă debutul toamnei astronomice. Află când are loc echinocțiul de toamnă 2019, ce semnificație are și cum ne influențează În 2019, echinocțiul de toamnă are loc în data de 23 septembrie la ora 07.50 UTC, 10.50 ora României. Momentul echinocțiului de toamnă este finalul astronomic al verii și începutul toamnei. De […]

The post Echinocțiul de toamnă 2019. Când are loc, ce semnifică și cum ne influențează appeared first on Cancan.ro.