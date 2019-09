Echinocțiul de toamna 2019. Ziua este egala cu noaptea. La ce ora are loc

Echinocțiul de toamnă 2019 ora. Pe 23 septembrie are loc echonocțiul de toamnă, evenimentul ce marchează, din punct de vedere astronomic, sfârșitul verii și începutul toamnei. Află la ce oră se întâmplă acest fenomen Ca în fiecare an, la sfârșitul lunii septembrie, are loc echinocțiul de toamnă sau începutul toamnei astronomice. Asta înseamnă că după […]

