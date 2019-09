Echinoctiu: Toamna astronomica incepe la ora 10.50

echinoctiu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Echinoctiul de toamna, cand longitudinea astronomica a Soarelui atinge valoarea de 180°, se va produce astazi, la ora 10.50, potrivit Observatorului Astronomic „Vasile Urseanu”. Punctul echinoctiului de toamna, numit si „punct autumnal”, se afla pe sfera cereasca la intersectia eclipticii (ce reprezinta proiectia pe sfera cereasca a planului orbitei Pamantului) cu ecuatorul ceresc, pe care Soarele il traverseaza la aceasta data, trecand din emisfera nordica a sferei ceresti in cea sudica. Echinoctiul de toamna 2019 - 23 septembrie, debutul toamnei astronomice Aflandu-se la aceasta data in dreptul ecuatorului ceresc, Soarele va rasari si va apune chiar in punctele cardinale est ...