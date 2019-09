Echinoctiul de toamna 2019 - 23 septembrie, debutul toamnei astronomice

echinoctiu de toamna google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Luni, 23 septembrie, are loc echinoctiul de toamna al anului 2019, bacestui bdin punct de vedere b, moment din care ziua scade treptat, iar noaptea devine din ce in ce mai lunga, pana la solstitiul de iarna, marcat pe 22 decembrie. Cat de spectaculos a aratat Pamantul la echinoctiu din spatiu In fiecare an, la inceputul ultimei decade a lunii septembrie, este momentul echinoctiului de toamna, cand longitudinea astronomica a Soarelui atinge valoarea de 180°, potrivit Observatorului Astronomic "Amiral Vasile Urseanu". Institutia mai informeaza ca momentul echinoctiului de toamna 2019 este marcat luni, la 10.50, ora Romaniei. Punctul echinoctiului de toamna, numit si "punct autu ...