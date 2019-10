Echipa de experti OCDE, misiune in Romania. Ce proiecte se vor pune in practica

„Ne bucurăm de o bună colaborare cu OCDE. În cadrul celor mai recente Forumuri Poltice de Nivel Înalt pentru dezvoltare durabilă, care au avut loc la New York, am fost partneri în organizarea a două evenimente conexe.

Recent, am lansat împreună și un Hub global prin care să facilităm schimbul de bune practici între guverne în vederea implementării Agendei 2030. De asemenea, desfășurăm și un proiect care ne va ajuta în ceea ce privește punerea în practică a Strategiei naționale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030”, a declarat László Borbély, consilier de stat, șef al Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă.