Echipa de negociatori ai Parlamentului European pentru șefia Parchetului European, SCRISOARE catre Antonio Tajani

Echipa de negociatori ai Parlamentului European pentru șefia Parchetului European i-a scris președintelui Parlamentului European o scrisoare în care explică toate condițiile necesare pentru reluarea negocierilor pentru șefia Parchetului European, cursă în care a intrat și fosta șefă a DNA, Laura Codruța Kovesi.

"Draga domnule Presedinte,

Dorim sa va informam despre rezultatul celei de-a treia intalniri intre delegatiile de negociatori din partea Parlamentului si a Consiliului, care a avut loc in dupa-amiaza zilei de joi, 4 aprilie, in sediul Parlamentului din Bruxelles.

Inainte de inceputul discutiilor de pe agenda, delegatia de negociatori a Parlamentului a informat delegatia Comisiei despre declaratia pe care ati facut-o in plenara din 3 aprilie, exprimand sustinerea pe care Parlamentul o ofera in continuare doamnei Kovesi pentru a devein Procurorul Sef al UE.

Agenda discutiilor propusa de Consiliu prevedea o discutie asupra profilului si a meritelor celor doi candidate pentru care Parlamentul si Consiliul si-au exprimat preferinta.

In lumina recentelor evenimente din Romania, unde candidatul Parlamentului a fost pus sub control judiciar si a fost atacat moral si profesional de catre autoritatile romane, delegatia Parlamentului a insistat ca discutiile nu pot continua ca si cum nimic nu s-ar fi intamplat, ingnorand situatia politica actuala din Romania care afecteaza direct candidature doamnei Kovesi (trebuie sa notam si faptul ca decizia asupra controlului judiciar a fost ridicata de catre Inalta Curte a Romaniei in 3 aprilie 2019) .

Delegatia de negociatori a Consiliului a indicat ca este la curent cu situatia din Romania, dar considera ca alegerea candidatului trebuie sa se faca independent de evenimentele in curs. Procurorul Sef trebuie sa fie independent si a poata lucra cu toate partile interesate.

Nu poate fi ignorat faptul ca situatia descrisa anterior ar putea fi in detrimentul candidatului Parlamentului European, si ar putea de asemenea afecta si candidatul Consiliului, pe care Parlamentul nu-l sustine.

Lipsa de vointa a Consiliului sa recunoasca faptul ca ultimele evenimente din Romania reprezinta o criza judiciara care submineaza candidatul Parlamentului a fost considerata drept innacceptabila de catre delegatia Parlamentului, care a cerut un mandat de negociere reinnoit din partea COREPER. Delegatia Consiliului a afirmat ca EPPO a fost pe fiecare agenda a COREPER si a refuzat sa ia in considerare aceasta sugestie.

Negociatorii Parlamentului au subliniat alte elemente care sunt relevante pentru decizie, precum faptul ca doamna Kovesi este foarte competenta, si au reamintit ca dumneavoastra, in numele Parlamentului, ati scris deja o scrisoare Consiliului in martie anul curent, in care cereati Consiliului sa respecte principiul balantei de gen in numirile in pozitiile cheie ale UE.

In plus, a fost mentionat si faptul ca Romania nu detine nicio pozitie cheie in cadrul UE. Cu toate acestea, argumentele nu au reusit sa schimbe pozitia delegatiei Consiliului privin reinoirea mandatului.

Urmatoarea intalnire a fost amanata fara a se ajunge la un acord privind o data ulterioara.

Ulterior, Consiliul a propus doua date alternative pentru o noua runda de negocieri.

Delegatia Parlamentului este foarte deschisa continuarii negocierilor cu Consiliul de indata ce acesta se poate intoarce la masa negocierilor cu o noua abordare, luand in considerare preocuparile Parlamentului. Cata vreme acest lucru nu se intampla, nu vedem posibilitatea de a ajunge la un acord si suntem nevoiti sa va informam ca pentru moment nici un acord nu a fost stabilit intre cele doua echipe de negociatori cu privire la alegerea procurorului-sef european".

Scrisoarea este semnata de toti cei trei membri ai echipei de negociere si este datata 12 aprilie 2019.