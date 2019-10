Echipa de producție a peliculei 'No Time To Die' a starnit panica intr-un aeroport militar, dupa ce o duba folosita la filmari a fost uitata pe platou

Echipa de producție a peliculei "No Time To Die" a stârnit panică și a declanșat o alarmă, marți, în aeroportul militar Royal Air Force Brize Norton, Marea Britanie, după ce o dubă folosită la filmări a fost uitată pe platou, potrivit The Sun, anunță MEDIAFAX.

Citește și: Noi declarații făcute de Dan Barna! ‘ Am votat pentru claritate şi rezolvarea crizei’

Trupele de securitate au intrat în alertă și aproximativ 400 de oameni au fost evacuați din zonă.

"Tot echipamentul a fost strâns vineri, dar, în mod incredibil, una dintre dube a fost uitată. Câini de detecție au fost trimiși imediat să adulmece. Un cordon de 300 de metri a fost făcut, în timp ce echipele de pirotehniști au evaluat pericolul. Reprezintă o gafă incredibilă provocarea unei alerte de securitate de o așa amploare ", a declarat o sursă pentru The Sun.

Personalul de serviciu și familiile s-au putut întoarce în locație la miezul nopții.

În ultimele săptămâni, producătorii s-au confruntat cu mai multe probleme. Daniel Craig s-a rănit la un picior și a fost operat, iar o cameră video a fost descoperită în toaleta femeilor de pe platourile de filmare. De asemenea, regizorul a fost acuzat că amână filmările pentru a se juca pe calculator, lucru pe care l-a negat.

Următorul film din seria "James Bond", care este regizat de americanul Cary Joji Fukunaga, va fi lansat pe 8 aprilie 2020.

Precedentele două pelicule au fost regizate de Sam Mendes și au avut cele mai mari încasări din toată franciza: "Skyfall" a generat 1,1 miliarde de dolari la nivel global, iar "Spectre" - 880,7 milioane de dolari.

Citește și: Victor Ponta își ‘toarnă’ foștii colegi din PSD: ‘Am sute de mesaje în telefon’

În "Spectre", actorul britanic Daniel Craig a interpretat pentru a patra oară rolul agentului 007, după ce a jucat anterior în filmele "Casino Royale" (2006), "Quantum of Solace/007: Partea lui de consolare" (2008) şi "Skyfall/007: Coordonata Skyfall" (2012).