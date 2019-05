Echipa din Bulgaria, retrogradata in liga a doua din cauza meciurilor trucate

Vereya google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Echipa Vereia a fost exclusa din prima liga bulgara si retrogradata in a doua divizie din cauza finantarii "nereglementate" si a meciurilor trucate, a anuntat federatia, citata de AFP. "Semne de activitate in vederea manipularii de rezultate continua sa ne parvina de la UEFA si aduc atingere prestigiului fotbalului bulgar", a scris federatia intr-un comunicat. Sesizata de UEFA, Comisia de Disciplina a forului bulgar a decis sa excluda echipa din campionat. Semifinala Europa League, arbitrata de un roman - FOTO Instanta a mai semnalat o "finantare nereglementata de catre cetateni chinezi care au legaturi cu organizatii internationale ce se ocupa cu meciuri trucate in Europa si in ...