Echipa din Ruginoasa, castigatoarea primei editii Cupa Satelor

Astazi, la Cumpana, judetul Constanta, au avut loc finalele Cupei Satelor, competitie U13 organizata de FRF impreuna cu AFIR si Asociatiile Judetene de Fotbal. Marea finala a fost castigata de echipa din Ruginoasa, invingatoare cu 1-0 in fata gazdei de la Cumpana. Castigatoarea va insoti echipa nationala in deplasarea din Norvegia, din preliminariile EURO 2020. Iar ocupantele locurilor 2 si 3 vor avea parte de o experienta VIP la meciul Romania – Spania din toamna. In finala mica, Sanmartin (Bihor) s-a impus la loviturile de departajare, 2-1, dupa 2-2 la finalul timpului regulamentar, in meciul cu Rudeni (Ilfov). Comuna Ruginoasa a devenit favorita la castigarea Cupei Satelor în judetul Iasi In ...