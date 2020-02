Echipa Wuhan Zall, invitata la El Clasico, in semn de sustinere fata de poporul chinez in lupta impotriva coronavirusului

Liga Spaniolă de Fotbal a anunţat că echipa chineză Wuhan Zall, aflată în pregătire în Spania de luna trecută, a fost invitată la sediul forului şi la El Clasico, duminică, în semn de susţinere faţă de poporul chinez afectat de epidemia Covid-19. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Potrivit cotidianului As, conducerea ligii spaniole va primi echipa chineză duminică, pentru a-şi arăta susţinerea faţă de China, cu care are importante contracte media şi de sponsorizare. Echipa Wuhan Zall, care este chiar din oraşul chinez de unde a pornit epidemia, se afla într-un stagiu de pregătire în Spania în momentul declanşării crizei legate de virus şi a decis să rămână în Andaluzia. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); La evenimentul de duminică de la sediul ligii, organizat în comun cu Superliga Cihneză, va fi anunţat ajutorul material pe care LaLiga îl va trimite în China, scrie As. Seara, echipa chineză va asista la El Clasico, pe stadionul Santiago Bernabeu, la invitaţia La Liga şi Real Madrid. El Clasico, meciul dintre Real Madrid şi FC Barcelona, va avea loc duminică, de la ora 22.00, în etapa a XXVI-a a campionatului Spaniei. Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.