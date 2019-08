Echipe de la Academia Hagi, in careul de asi al Evima Cup Bansko 2019“, din Bulgaria. Doua medalii si premii speciale (galerie foto)

Echipele Academiei Hagi 2009, 2010 și 2011 au participat la o nouă ediție a turneului internațional „Evima Cup Bansko 2019“, care a avut loc în Bulgaria.Echipele constănțene au înregistrat evoluții foarte bune și au pătruns în careul de ași la toate cele trei categorii de vârstă.Dacă Academia Hagi 2009 a devenit campioană, Academia Hagi 2010 a pierdut finala, iar Academia Hagi 2011 a încheiat competiția pe locul 4.În afara medaliilor, organizatorii au oferit și premii speciale, șapte dintre acestea revenind constănțenilor:David Munteanu - Cel mai bun portar Categoria 2009Dimitrie Carabaș - Cel mai bun mijlocaș Categoria 2009Alesio Pambuca - Golgeter Categoria 2009Eduard Antonescu - Cel mai bun portar Categoria 2010Andrei Ciobotaru - Golgeter Categoria 2010Mihnea Pătru - Cel mai bun portar Categoria 2011Kemais Massoussi - Cel mai bun mijlocaș Categoria 2011Grupe:AGH 2009 - Dinamo București 11-0 (Pambuca 2, Racoviță 2, Apetroaei 2, Carabaș, Goncear, Caraiane)AGH 2009 - Orleta Pazardzhik II 20-0 (Pambuca 5, Goncear 2, Racoviță 2, Iordache 2, Seceleanu 2, Enache 2, Apetroaei 2, Carabaș, C. Mihai, Caraiane)AGH 2009 - Dunav Ruse 3-0 (Iordache 2, Carabaș)AGH 2009 - Pirin City Razlog 8-0 (C. Mihai 2, Apetroaei 2, Carabaș, Iordache, Goncear, Pambuca)Sferturi de finală:AGH 2009 - FCSB 4-0 (Carabaș 2, Goncear, Racoviță)Semifinale:AGH 2009 - Dit Sofia 9-0 (C. Mihai 2, Carabaș 2, Pambuca 2, Goncear, Racoviță, Apetroaei)Finala MARE:AGH 2009 - FCSB Academy 2-0. (C. Mihai 2)Grupe:AGH 2010 - Dit Sofia 23-0 (Cușu 6, Constantin 4, Popa 4, Ciobotaru 3, Gheorghe 3, Piștalu 2, Curt)AGH 2010 - Academia Pandev 1-1 (Ciobotaru)AGH 2010 - Beroe Stara Zagora 4-2 (Piștalu 2, Ciobotaru 2)Semifinale:AGH 2010 - FCSB Academy 1-1, 0-3 d.7m (Cușu)Finala mică:AGH 2010 - FCSB 1-3 (Ciobotaru)Grupe:AGH 2011 - Pretsiz Montana 16-0 (Gherghișan 4, K. Massoussi 3, Brătianu 3, Mela 2, Nica 2, Cioangă, Murguleț)AGH 2011 - Belasitsa Petrich 11-0 (K. Massoussi 3, Murguleț 2, Brătianu 2, Mela 2, Gherghișan 2)AGH 2011 - Orletata Blagoevgrad II 7-0 (Murguleț 4, K. Massoussi, Brătianu, Nica)Semifinale:AGH 2011 - FCSB 3-0 (Murguleț, K. Massoussi, Gherghișan)Finala MARE:AGH 2011 - Beroe Stara Zagora 1-2 (Dajiu)Lotul Academiei Hagi 2009, care a participat la turneul Evima Cup Bansko 2019: David Munteanu, Ioan Mihai - portari; David Enache, Nicolae Caraiane, Răzvan Plugaru, Sebastian Murguleț, Luca Apetroaei, Teodor Iordache, Dimitrie Carabaș, Andi Seceleanu, Alexandru Goncear, Alesio Pambuca, Iustin Racoviță, Cosmin Mihai - jucători de câmp. Antrenor: Cosmin Constantin. Director coordonator: Mihai Stere.Lotul Academiei Hagi 2010, care a participat la turneul Evima Cup Bansko 2019: Eduard Antonescu, Dragoș Oprean - portari; Nicolae Terzi, Zaid Massoussi, Christian Curt, Iustin Babu, Mircea Gheorghe, Tasis Piștalu, Petru Zisu, Costa Cușu, Darius Constantin, Andrei Ciobotaru, Tudor Popa - jucători de câmp. Antrenor: Ciprian Micu. Director coordonator: Constantin Mareș.Lotul Academiei Hagi 2011, care a participat la turneul Evima Cup Bansko 2019: Mihnea Pătru - portar; George Grasu, Ianis Cioangă, Andrei Dajiu, Kemais Massoussi, Mihnea Nica, Robert Rusen, Ianis Mela, Octavian Gherghișan, Cristian Murguleț, David Brătianu - jucători de câmp. Antrenor: Ciprian Micu. Director coordonator: Constantin Mareș.