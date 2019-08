Echipele Citadin SA s-au mobilizat in numar semnificativ pentru a repara aceasta strada

Echipele Citadin SA google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Echipele municipalitatii, Citadin SA, s-au mobilizat intr-un numar mare pentru a termina reparatiile la carosabilul de pe strada Costache Negri. In aceste momente, pe strada lucreaza patru autoutilaje, un repartizator, un gudronator, o placa vibranta, o freza, un buldoexcavator si un picamer. S-au refacut mai multe zone din municipiu. Reparatii in cartierele Iasului '' Si astazi, ca si in ultimele zile, Citadin SA a mobilizat un numar semnificativ de lucratori si utilaje pentru a face reparatii la carosabilul de pe strada Costache Negri nr. 35 – 43 (in spatele fostului Restaurant Dunarea): patru autoutilaje, un repartizator, un gudronator, o placa vibranta, o freza, un buldoexcavato ...