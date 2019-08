Echipele primariei au intervenit de urgenta pentru a efectua o serie de lucrari

Citadin SA google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Echipele Citadin SA au intervenit de urgenta noaptea trecuta pentru a repara o surpare aparuta in carosabilul podului din Podu Ros. In cursul zilei de astazi Citadin SA face reparatii pe strada Vasile Lupu (inclusiv la blocul A3), pe soseaua Nationala nr. 43, la Stadionul Tineretului, la digul din cartierul Mircea cel Batran, pe strada Otilia Cazimir, strada Canta si strada Basarabi. La noapte echipele municipalitatii vor face reparatii in Podu Ros si la Pasajul Alexandru cel Bun, marcaje rutiere pe strada Vasile Lupu si marcaje la pista pentru biciclisti de pe soseaua Nicolina. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...