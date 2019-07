Eclipsa de luna 2019. Iata ce recomanda astronomii

eclipsa partiala google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Marti,16 iulie 1969, Luna va oferi spectacolul unei eclipse partiale care va putea fi admirata din majoritatea regiunilor Terrei, conform AFP. "Eclipsa va fi vizibila in Africa, o mare parte din Europa si din Asia, din partea estica a Americii de Sud si partea vestica a Australiei", a precizat Societatea Astronomica Regala (RAS), cu sediul la Londra, intr-un comunicat. O eclipsa de Luna are loc arunci cand Soarele, Pamantul si Luna sunt aliniate, iar satelitul nostru natural se afla in umbra Pamantului. Marti, doar o portiune din Luna se va afla in umbra Pamantului, iar eclipsa va fi doar partiala. ''Circa 60% din suprafata vizibila a Lunii va fi acoperita de umbra'', a preci ...