ECO Parada – o traditie a Scolii ''Ion Creanga'' Targu Frumos - FOTO

eco parada 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ziua Mondiala a Mediului si prima saptamana din iunie reprezinta un moment mult asteptat pentru elevii Scolii Gimnaziale “Ion Creanga” Targu Frumos – spectacolul concurs “ECO Parada”. In acest an manifestarea a ajuns la cea de-a opta editie. Evenimentul, coordonat de dna. prof. Cristina Gogan, a avut loc la Casa de Cultura din oras si a antrenat elevii claselor gimnaziale din scoala. Intr-o locatie prietenoasa cu mediul, copiii au fost, pentru cateva ore, mesagerii planetei noastre printr-o defilare in tinute ECO realizate din materiale reciclabile. Prin momente artistice si sportive, prin imagini si culoare, ei au transmis un mesaj tuturor locuitorilor orasului: “Un m ...