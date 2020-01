Eco Sud opereaza ilegal groapa de gunoi de la Vidra

Depozitul de deseuri de la Vidra operat de Eco Sud SA functioneaza la aceasta ora ilegal din mai multe puncte de vedere. Pe langa faptul ca au depasit de multa vreme capacitatea de stocare a deseurilor, cei de la Eco Sud la aceasta ora nu mai au acord de mediu valabil. Ba mai mult, acesta nu trebuie reinnoit intrucat la data emiterii ultimului acord de mediu, respectiv decembrie 2018, depozitul ocupa o suprafata de circa 42 hectare (cu 18 hectare mai mult decat suprafata prevazuta in contractul incheiat in 1999), in conditiile in care in niciunul din actele aditionale nu este prevazuta o suplimentare a suprafetei contractuale.

Din verificarile de la oficiul de cadastru se poate lesne observa faptul ca diferenta de 18 hectare este in proprietatea privata a Eco Sud SA sau a altor persoane fizice si juridice (vezi foto) , ceea ce contravine total prevederilor HG 349/ 2005, art. 9, alin. 3 acolo unde se specifica in mod clar ca ”Consiliile locale si/sau judetene iau masurile necesare pentru construirea depozitelor de deseuri municipale numai pe terenuri aflate in proprietatea lor” , prin urmare este interzisa construirea de depozite de deseuri pe terenuri proprietate privata. Prin urmare, la data emiterii ultimei autorizatii de mediu a Eco Sud, APM ilfov a constatat ca suprafata ocupata de depozitul de la Vidra era de 28 hecaare, ceea ce inseamna ca suprafata alocata prin contractul incheiat cu Primaria Municipiului Bucuresti in anul 1999 a fost depasita deja in 2016 cu 4 hectare. Asadar, acesta a incetat de drept inca din anul 2016, atunci cand a fost pusa in functiune si ultima celula construita pe teren aflat in proprietate privata.

Mentionam ca in incinta depozitului de deseuri de la Vidra NU functioneaza o statie de sortare si valorificare a deseurilor iar in ultimii doi-trei ani din cauza exploatarii neconforme a depozitului, in zona, au avut loc mai multe deversari necontrolate de levigat si accidente de mediu.