Ecologiștii acuza: `Dupa Colectiv, Julien se urca și pe tragedia de la Timișoara`

Partidul Ecologist Român (PER) îl acuză pe europarlamentarul Dacian Cioloș, președintele PLUS, că prin declarațiile făcute despre Tragedia de la Timișoara, unde mai mulți oameni au murit și alții sunt cu probleme grave internați în urma unei deratizări ilegale cu substanțe, nu face altceva decât să fie un profitor și acest lucru e revoltător:

”Constatăm cu stupoare că nu exista tragedie in România, în ultimii ani, pe care Dacian Ciolos sa nu se urce, ca sa isi faca imagine sau sa profite politic. Ii reamintim lui Julien ca fraza rostita din gura lui cum ca “statul nu funcţionează şi e incapabil să apere dreptul la viaţă al cetăţenilor” este penibila in masura in care el a reprezentat Statul in 2016 si fix dupa o astfel de tragedie nu a facut nimic! Ciolos continua penibilitatea si spune ca “Structura politică a actualului parlament nu ne permite să dăm legi”. Cum adica “ne”? Ce treaba are sclavul francezilor, Dacian Ciolos, cu Parlamentul României? Trezirea! Doar USR este in Parlament, Plus nu exista! Este doar o idee de care s-a agatat speculantul Julien! Nu are consilieri, nu are parlamentari, nu are primari, nu are nimic. Scorul obtinut la europarlamentare este pe alianță! I-a fost frica sa candideze singur, i-a imbrobodit pe useristi si acum se erijeaza in mare reprezentat al lor in Parlament. Deocamdata Ciolos este sluga lui Macron si prinde glas doar cand in USR sunt certuri! Care este miza lui cu anticipatele tinand cont de scorul rusinos obtinut de alianta la prezidentiale? Poate ca vrea sa ii sufle partidul lui Barna.

România are nevoie de reforme, dar trebuiesc făcute macar de oameni care au curajul sa candideze singuri, nu de lași al căror singur merit este să se fi înconjurat toată viața de securiști care le-au facilitat culuare către importante fotolii politice.”, susține Dănuț Pop, președintele PER.