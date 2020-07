Ecologiștii cer Guvernului și Parlamentului sa amane alegerile locale

Partidul Ecologist Român (PER) solicită atât Guvernului Orban, cât și Parlamentului României să amane alegerile locale din 27 septembrie.

Situația actuală a epidemiei cu Covid 19, mult mai gravă decat in momentul amanarii alegerilor locale din primăvara, precum și faptul că absolut toti specialiștii în epidemiologie preconizează inrautatirea acesteia in perioada imediat urmatoare, determină PER să solicite partidelor politice să fie responsabile și să pună interesul și siguranță sanitară a românilor, înaintea interesului politic.

Asa cum Guvernul Orban, in primăvara, era dispus să sacrifice tot, inclusiv sănătatea românilor pentru a declanșa alegeri anticipate, fiind oprit doar de pandemia cu Covid, și de această dată este nevoie ca politicienii să pună românii deasupra intereselor meschine de partid, se spune într-un comunicat semnat de Dănuț Pop, președintele PER.