Ecologiștii ii denunța pe `ipocriții plagiatori care mor de grija naturii in campaniile electorale`. Critici dure pentru Mircea Diaconu, Ilan Laufer și A.Coita

Lansarea Proiectului ”O ROMÂNIE VERDE ȘI CURATĂ” inițiată de actorul Mircea Diaconu alături de Ilan Laufer și Alexandru Coita, lideri ai Platformei Social Liberale a trezit o reacție extrem de dură din partea Partidului Ecologist Român. Prin vocea președintelui lor, ecologiștii susțin că e o rușine faptul că astfel de oameni au regăsit natura și problemele ei abia acum în campania electorală și îi acuză că au mai degrabă interese în a obține simpatie electorală decât gânduri pentru a face ceva cu adevărat pentru mediul înconjurător pe care clamează că l-ar apăra și concluzionează că ”Noii bocitori ai mediului din politica dambovițeană sunt, de fapt, ipocriți plagiatori”:

”Seria pasionaților sezonieri de mediu din politică își deschide subcategorii: fotomodele, părerologi și actorași mâhniți! Toți mor de grija naturii in campaniile electorale! In realitate, sunt niște ipocriți eșuați care au lins clanțele marilor partide, fix acelea care au permis distrugerea mediului înconjurator din România iar ei, sunt atât de falși, încât nu recunosc faptul că nu au avut vreodată, în calitate de parlamentari sau guvernanți, macar o initiativă legislativă pe mediu. Acum, vor sa revoluționeze scena politica prin programe pe care Partidul Ecologist Român le -a avut in urma cu 10 ori 20 ani, sau chiar din prezent! Dezorientații aceștia, nici măcar idealiști nu sunt! A te dedica cu patimă unui crez, îți trebuie timp și muncă! Eșuații aceștia plagiatori, își schimbă partidele, crezul și doctrina, de la o primăvară la alta !

Ei văd în campaniile electorale, spectacole la scenă deschisă, iar după ce și-au joacat rolul, au plecat, crezând că românii uită! Ei se relaxează între campanii! Sunt cei care nu construiesc ceva durabil, ei racolează oameni, organizații, proiecte! Nu au nici macar propria viziune, pentru că nu sunt capabili, pentru că nu gândesc! Ei sunt ca un scut pentru cei din culise, care îi reactivează, îi scot în față! Ei nu au rușine, nu au demnitate! Ei se cred unici! Confundă likeurile cu voturile și glumele politice, cu proiecte! Ei decredibilizează inițiativele, cu adevarat, sincere și nobile.

Puneți osul la muncă, băieți! România are nevoie de soluții clare și fapte, nu de spectacol ieftin, cârpeli și simulări de îngrijorări și solidaritate pentru natură!

Orice cârpa pusă la uscat, crede ca se luptă cu vântul!”, susține Dănuț Pop, președintele PER într-un comunicat remis redacției.