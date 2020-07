Economia Israelului, afectata puternic de criza COVID. Banca centrala estimeaza pentru 2020 un deficit de 13 % din PIB

Banca Israelului anticipeaza un deficit bugetar de 13% din PIB in 2020, iar guvernatorul Amir Yaron si- anuntat duminica sprijinul pentru un nou program de stimulare a economiei Israelului din partea guvernului, in contextul epidemiei de coronavirus, in pofida impactului care va fi asupra deficitului in urmatorii doi ani, transmite Reuters.