Economia Romaniei ar putea scadea cu 3,8% in acest an, iar deficitul bugetar ar ajunge la 8,6% din PIB, estimeaza Ministerul de Finante

Economia Romaniei ar putea scadea cu 3,8% in acest an, revizuita de la o scadere de 1,9% in scenariul precedent, in conditiile in care starea de alerta s-a prelungit si in prima jumatate a trimestrului III, ceea ce va conduce la o revenire mai lenta decat se estimase initial, arata nota de fundamentare a proiectului de Ordonanta de urgenta a Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020.