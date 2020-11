Economist face o radiografie neagra a situației la zi din Romania

Economistul Adrian Câciu a distribuit pe Facebook o listă cu 10 probleme de actualitate:

„Este 16 noiembrie și :

1. Mastile gratuite nu au ajuns la persoanele vulnerabile.

2. Tabletele nu au ajuns la copii

3. Granturile nu au intrat in conturile IMM-urilor.

4. Nu a fost definit consumatorul vulnerabil in sectorul energetic desi piața este in curs de liberalizare completă.

5. Producătorii sunt nevoiti să vândă în aer liber sau pe trotuare dar vanzarile au scăzut cu 40% pentru că au fost speriați consumatorii. Agricultura înregistrează o pierdere de 14% in acest an dupa ce a crescut cu 27,5% in anii anteriori. Pierdere valorica neta: 10 miliarde euro.

6. Vânzările de teren agricol sunt blocate in intreaga tara de peste 2 luni.

7. Sistemul sanitar intră in colaps.

8. Nicusor Dan lasa lumea sa înghețe in blocuri.

9. Cei 1 milion de specialisti ai PNL nu exista. Au dat STB-ul la un pemepist la fel de profesionist ca si ei. Mai pun niste directori pe la spitale si au incheiat programul real de guvernare care a constat doar in sinecuri.

10. Banii europeni, cele 80 de miliarde de euro sunt blocați pentru ca Siegfried si alti politruci nu inteleg un lucru minimal: daca vrei sa conditionezi fondurile europene de statul de drept trebuie sa il definești foarte precis in 27 de feluri, în lipsa unei Constituții Europene. Altfel e doar conditionare politica. Nu va trece de Consiliu sau, daca va trece, nu va fi ratificata de toate statele membre.

Sa fiți sănătoși. Ăștia sunt praf!” .