EcoPiata SA incepe igienizarea pietelor iesene

EcoPiata SA a elaborat planul operatiunilor de deratizare, dezinsectie si dezinfectie care vor avea loc in pietele agro-alimentare ale Municipiului Iasi. Programul va incepe duminica, 2 iunie, la ora 14.00, in Piata Sudului, unde va continua si a doua zi, luni, 3 iunie. Tot luni, 3 iunie, vor fi facute lucrari in zona talciocului si targului de cherestea. Salubrizarea pietei Nicolina va avea loc in zilele de duminica, 9 iunie, de la ora 14.00, si luni, 10 iunie. Tot luni, 10 iunie, vor fi salubrizate targul de masini si bazarul. Duminica, 23 iunie, de la ora 14.00, si luni, 24 iunie, vor fi efectuate actiuni de deratizare, dezinfectie si dezinsectie in pietele Alexandru cel Bun si Independe ...