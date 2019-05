afis 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vineri, 31 mai 2019, ora 11.00, la Casa de Cultura "Mihai Ursachi" a Municipiului Iasi, in sala "Diotima", are loc spectacolul intitulat "Ecoul aripilor noastre". In cadrul evenimentului vom putea urmari un exceptional program de teatru (scheciuri), muzica, dans (traditional si contemporan) si poezie, sustinut de elevii liceului special "Moldova", din Targu Frumos. Intrarea este libera. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. sala diotima venimentului : (sc_adv_out=window.sc_adv_out||[]).push ...