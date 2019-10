Ecoul unui ghinion. Ludovic si Klaus

Prin rasturnarea guvernului Dancila, Ludovic Orban a reusit o victorie care merita recunoscuta, o victorie nestirbita de vinovatii. Dl. Orban nu a avut niciun cuvant de spus in intocmirea listelor electorale ale PNL in 2016 si nici in elaborarea strategiei liberale de atunci, ambele ingrediente ale dezastrului care a dus PSD la 45% la numai un an dupa ce parasea guvernarea in huduielile strazii.