ECSC 2019/Petrescu (MCSI): Romania continua sa faca eforturi pentru a fi pe harta ciberneticii europene

România continuă să facă eforturi pentru a fi pe harta ciberneticii europene, iar competiţia European Cyber Security Challenge 2019, care are loc în aceste zile la Bucureşti, demonstrează că avem tineri foarte bine pregătiţi care au pasiune pentru securitatea cibernetică, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, ministrul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Alexandru Petrescu. Oficialul a fost prezent la deschiderea oficială a competiţiei de la Palatul Parlamentului, alături de reprezentanţi ai organizatorilor, respectiv Serviciul Român de Informaţii (SRI), Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (CERT-RO) şi Asociaţia Naţională pentru Securitatea Sistemelor Informatice (ANSSI). "Avem astăzi la Bucureşti 20 de ţări participante la Campionatul European de Securitate Cibernetică, plus alte două ţări în poziţia de arbitru. Peste 350 de vizitatori din acest ţări sunt la Bucureşti pentru acest concurs. Este foarte important pentru România această a şasea ediţie, după ce am fost foarte aproape să câştigăm această competiţie în 2016 şi 2017, clasându-ne pe locul II. Avem astăzi o echipă de zece tineri absolut minunaţi care au fost selectaţi pe parcursul lunilor trecute din peste 300 de potenţiali competitori. Sunt oameni foarte bine pregătiţi care clar că au pasiune pentru securitatea cibernetică. Este un domeniu care presupune să iubeşti ceea ce faci pentru a fi foarte bun şi, cu siguranţă, ei sunt îndrăgostiţi de securitate cibernetică şi se vede asta. Sunt foarte încrezător că în acest an vom şi câştiga. Vorbim despre un concurs dedicat tinerilor între 16 şi 25 de ani, organizat la nivelul Uniunii Europene şi România continuă să facă eforturi pentru a fi pe harta ciberneticii europene. Să nu uităm că la nivelul Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene pe care România a deţinut-o pentru primele şase luni ale acestui an am avut proiecte importante în ceea ce priveşte securitatea cibernetică, am progresat cu ele, iar pe unele le-am şi finalizat", a spus Petrescu. Acesta a menţionat, totodată, că România este singura ţară din Uniunea Europeană şi a doua din lume, după Israel, care a lansat un număr scurt, la care persoanele fizice sau juridice pot suna non-stop pentru a semnala incidente de securitate cibernetică. "De asemenea, să nu uităm faptul că România este singura ţară din Uniunea Europeană şi cred că a doua din lume, după Israel, care a lansat un număr scurt - 1911 - unde persoane fizice sau juridice pot suna 24 de ore din 24 pentru a semnala incidente de securitate cibernetică. E clar că facem paşi importanţi pentru a fi relevanţi regional şi european în ceea ce priveşte securitatea cibernetică. Nu vă mai spun că avem un bazin de talente absolut fantastic, după cum se vede şi astăzi aici, de oameni care iubesc securitatea cibernetică şi tot ce ţine de acest domeniu într-o creştere şi într-o dinamică fantastică. Oarecum, avem şi o recunoaştere a acestor copii şi a talentului pe care ei îl au pentru computing, coding şi securitate cibernetică. Important e să lăsăm nişte amintiri vii în mintea tuturor celor care astăzi ne vizitează şi să plece cu ideea că securitatea cibernetică înseamnă foarte mult în România şi că România înseamnă foarte mult în Europa din acest punct de vedere", a subliniat demnitarul. Un număr de 20 de ţări participă, în perioada 9 - 11 octombrie, la Palatul Parlamentului, la ediţia 2019 a competiţiei European Cyber Security Challenge (ECSC), România fiind prezentă cu o echipă formată din 10 tineri. Pe durata celor trei zile de concurs, echipele finaliste vor trebui să se transpună într-un scenariu care presupune dezvoltarea şi apărarea unei infrastructuri. Partea cea mai importantă va rămâne dezvoltarea şi apărarea propriei infrastructuri, dar atacarea celorlalte echipe aduce puncte. Competiţia va cuprinde trei nivele de dificultate a testelor: greu, mediu şi uşor. Potrivit organizatorilor, testele vor fi domenii precum: securitate web, criptografie, inginerie inversă şi investigaţii, programare, atac şi apărare, securitate Linux / windows / macOS şi securitate telefoane mobile. Pe lista ţărilor care vor lua startul competiţiei de la Bucureşti se află: Austria, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Franţa, Germania, Grecia, Elveţia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Polonia, România, Spania, Portugalia şi Marea Britanie. În acelaşi timp, sunt prezente două ţări pe post de observatori ai competiţiei, respectiv Finlanda şi Malta. Participanţii care sunt eligibili pentru competiţie trebuie să îndeplinească următoarele criterii: vârsta cuprinsă între 16 şi 25 de ani, respectiv să fie cetăţeni ai ţării pentru care participă sau locuiesc şi urmează o formă de învăţământ în această ţară. Echipele participante sunt formate din 2 (maxim 3) antrenori şi cel mult 10 concurenţi din două categorii: 5 juniori (între 16 şi 20 ani) şi 5 seniori (între 21 şi 25 ani). Naţionala României este formată din: Robert Vulpe (căpitan), Robert Dobre, Dragoş Albăstroiu, Ioan Dragomir, Mihai Dăncăescu, Cristian Done, Matei Bădănoiu, Alexandru Top, Tudor Moga şi Mihai Cioată. European Cyber Security Challange (ECSC) este o iniţiativă a European Union Agency for Network Internet Security (ENISA) şi a ajuns deja la cea de-a şasea ediţie, aceasta debutând în anul 2015 în conformitate cu Planul de Acţiune pentru Implementarea Strategiei de Securitate Cibernetică a Uniunii Europene (UE). România a obţinut în două rânduri (în 2016 şi 2017) titlul de vicecampioană europeană în securitate cibernetică. La prima ediţie a competiţiei, organizată în 2015 în Elveţia, echipa României a ocupat poziţia a cincea.