Ed Sheeran a fost cel mai difuzat artist al Amazon Music in 2019

Ed Sheeran a fost cel mai difuzat artist al Amazon Music în 2019, anunță Smart Radio care păstrează un loc special pentru muzica artistului în playlistul zilei, anunță MEDIAFAX.

Hit-ul „Shape of You” a fost cea mai populară alegere a anului pe serviciul de streaming Amazon Music. Piesa este extrasă de pe albumul „No.6 Collaborations Project”, care conține colaborări cu artiști precum Stormzy, Cardi B și Chance the Rapper, unul dintre LP-urile preferate ale ascultătorilor din Marea Britanie, alături de "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", al lui Billie Eilish și de "Lover", al lui Taylor Swift.

În același timp, „Old Town Road (Remix)”, cântată de Lil Nas X și Billy Ray Cyrus, a fost cea mai solicitată melodie de către utilizatorii boxei inteligente Alexa, spune Contact Music.

Printre melodiile cele mai ascultate se numără și "Giant" cântată de Calvin Harris și de Rag'n'Bone Man și "I Don't Care", hit-ul lui Ed Sheeran & Justin Bieber și "Señorita" de Shawn Mendes și Camila Cabello.

Cea mai cerută melodie pe Alexa prin Amazon Music a fost „Old Town Road (Remix)” de Lil Nas X și Billy Ray Cyrus. Anul trecut, Drake a fost cel mai difuzat artist al anului.

Totuși, în 2017, tot Ed Sheeran a deținut acest titlul, bătând recorduri deținute până acum de The Beatles, Elvis Presley, Fleetwood Mac și Queen.

Piesele interpretate de Ed Sheeran se găsesc în playlist-ul Smart Radio.