Ed Sheeran a fost cel mai difuzat artist in Marea Britanie in 2018

Ed Sheeran a fost cel mai difuzat artist în Marea Britanie în 2018 - conducând acest clasament pentru al doilea an consecutiv, chiar dacă în 2018 muzicianul nu a scos nicio melodie nouă, relatează Press Association, potrivit Agerpres.

Sheeran s-a impus în faţa lui Calvin Harris, aflat pe locul al doilea, şi a fetelor de la Little Mix, aflate pe poziţia a treia, potrivit companiei PPL.Interpretul hitului "The Shape of You" a ocupat prima poziţie în acest clasament în trei din ultimii patru ani - 2015, 2017 şi 2018 - şi a fost prezent în top cinci cei mai difuzaţi artişti de cinci ori de la primul său album în 2011.Prin comparaţie, Little Mix s-a aflat în top cinci pentru trei ani la rând.

Aceşti artişti au contribuit la o prezenţă puternică a Marii Britanii în topul celor mai difuzaţi muzicieni din această ţară - în condiţiile în care 9 dintre primii 10 artişti cei mai difuzaţi sunt britanici.



Printre aceştia s-au numărat şi Rita Ora, Coldplay şi Dua Lipa - P!Nk, fiind singura prezenţă ne-britanică din top 10.



De asemenea, piesa cea mai difuzată în 2018 a fost "Feel It Still", a lui Portugal. The Man - lansată iniţial în 2017 - este urmată îndeaproape de "These Days", de Rudimental, featuring Jess Glynne, Macklemore şi Dan Caplen.



Top cinci cele mai difuzate piese este completat de "For You (Fifty Shades Freed)" (Liam Payne şi Rita Ora), "One Kiss" (Calvin Harris şi Dua Lipa) şi de "Shotgun" (George Ezra).