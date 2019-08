Ed Sheeran a fost dat in judecata de un artist pentru 'obișnuința de a plagia'

Ed Sheeran, judecat deja pentru copierea piesei lui Marvin Gaye "Let's Get It On", a fost acționat în instanță de un artist care îl acuză că "obișnuiește să plagieze, conștient sau inconștient, munca altor compozitori", potrivit MEDIAFAX.

La începutul anului, cererea lui Ed Sheeran de anulare a procesului în care era acuzat de plagierea piesei lui Marvin Gaye "Let's Get It On" a fost respinsă în instanță. Ed Sheeran este acuzat că a plagiat piesa lui Marvin Gaye din 1973 când a compus hitul său "Thinking Out Loud" (2014). Procesul a fost intentat la o instanță din New York, iar, potrivit documentelor, Sheeran a copiat aspecte legate de melodie, ritm, armonii, tobe, bass, tempo etc. Aceasta este pentru a doua oară când Ed Sheeran este dat în judecată pentru plagierea piesei lui Gaye, iar artistul britanic a negat deja acuzațiile.

Citește și: Anunț-bombă după cazul de la Caracal! Polițiștii cer legalizarea prostituției .

Mai recent, însă, Sam Chokri, un muzician în vârstă de 26 de ani, l-a dat în judecată pe Sheeran acuzându-l că, "în mod conștient sau inconștient, are obișnuința de a-și însuși munca altor compozitori".

În documentele depuse în instanță, Chokri dă ca exemplu hitul din 2017 "Shape Of You". Plasat pe primul loc în topurile din 34 de țări, refrenul cântecului ar fi copiat din piesa lui Chokri "Oh Why", lansată în 2015.

Chokri susține că Sheeran a mai plagiat piese interpretate de TLC, Shaggy și Jasmine Rae.

În așteptarea deciziei instanței, veniturile rezultate din vânzarea piesei "Shape Of You" au fost blocate.

Ed Sheeran l-a dat la rândul lui în judecată pe Chokri, pe care îl acuză că i-a pătat reputația. Artistul cere în instanță și deblocarea profiturilor rezultate din vânzarea hitului său.

În 2017, Ed Sheeran, în vârstă de 27 de ani, a încheiat o înțelegere în valoare de 20 de milioane de dolari cu doi compozitori, Thomas Leonard și Martin Harrington, care l-au acuzat că hitul său "Photograph" este copiat după piesa lor "Amazing".

Citește și: Rareș Bogdan face un anunț de ultimă oră: ’Informaţiile sunt extrem de grave’

Cântărețul în vârstă de 28 de ani, care și-a lansat recent un nou album, "No.6 Collaborations Project", deține patru premii Grammy. El este considerat un fenomen al genului folk-pop și a fost cel mai bine vândut artist al anului 2017, potrivit International Federation of the Phonographic Industry, organizația care reprezintă interesele industriei de înregistrări muzicale la nivel global. Albumul lui Sheeran "Divide", al treilea din cariera sa, a fost cel mai bine vândut material discografic în 2017, iar "Shape of You" a fost single-ul care a înregistrat cele mai mari vânzări, potrivit organizaţiei.