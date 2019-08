Ed Sheeran, lider in topul turneelor cu cele mai mari incasari, dupa ce a stabilit un record

Muzicianul britanic Ed Sheeran s-a situat pe primul loc în topul turneelor cu cele mai mari încasări din istorie, realizat de Forbes, după ce, la începutul lunii august, a stabilit un record mondial în acest sens, potrivit Mediafax.

La începutul lunii august, cântărețul britanic Ed Sheeran a stabilit un nou record mondial, pentru turneul cu cele mai mari încasări din istorie, Divide Tour generând 775,6 milioane de dolari de la debutul lui şi până la acel moment. Recordul anterior a fost stabilit de trupa U2, cu 735,3 milioane de dolari generate de turneul din 2011, 360° Tour.

Divide Tour, care a inclus şi un concert susţinut de Sheeran în Bucureşti, la începutul lunii iulie din anul acesta, a debutat pe 16 martie 2017 şi s-a încheiat pe 26 august. A durat însă 893 de zile, comparativ cu cele 760 de zile ale seriei de concerte susţinute de U2 în 2011.

Ed Sheeran, care, între timp, a anunțat că va face o pauză de un an și jumătate în carieră, s-a situat anul acesta și pe locul al cincilea în Topul 100 al vedetelor cu cele mai mari câștiguri, cu 110 milioane de euro obținute în perioada în perioada iunie 2018 - iunie 2019.

Topul turneelor cu cele mai mari încasări din istorie este completat de U2 (360°, 2009 - 2011, 735,3 milioane de dolari), Guns N’ Roses (Not In This Lifetime, 2016 - în desfășurare, 561,1 milioane de dolari), The Rolling Stones (A Bigger Bang, 2005 - 2007, 558,2 milioane de dolari), Coldplay (A Head Full of Dreams, 2017, 523 de milioane de dolari), Roger Waters (The Wall Live, 2010 - 2013, 460,2 milioane de dolari), AC/DC (Black Ice, 2008 - 2010, 441,9 milioane de dolari), Madonna (Sticky & Sweet, 2008 - 2009, 411,1 milioane de dolari), U2 (Vertigo, 2005 - 2006, 395,6 milioane de dolari), P!nk (Beautiful Trauma, 2018 în desfășurare, 380,3 milioane de dolari).