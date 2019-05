Ed Sheeran si Justin Biber au 'rupt' internetul: Artistii au strans 2 milioane de 'Like-uri' in doar 24 de ore, pentru noua lor piesa (video)

Artistul britanic Ed Sheeran, care va susține un concert în București pe 3 iulie, pe Arena Națională, și cântărețul canadian Justin Bieber au lansat o nouă piesă, intitulată "I Don't Care", relatează variety.com, potrivit mediafax.

Aceasta este prima piesă nouă lansată de Sheeran în ultimii doi ani.

"I Don't Care" a fost compusă de cei doi muzicieni în colaborare cu producătorii Max Martin, Shellback și FRED. Jason "Poo Bear" Boyd, un vechi colaborator al lui Bieber, a contribuit și el la scrierea cântecului.

La o zi de la lansare, clipul cu versurile piesei "I Don't Care" a acumulat peste două milioane de vizualizări pe platforma YouTube.

Anterior, Bieber și Sheeran au mai colaborat la piesa "Love Yourself", care a fost lansată în 2015. Cântecul, scris de cei doi împreună cu compozitorul american Benny Blanco, s-a clasat pe primul loc în topurile din 15 țări, printre care s-au numărat Canada, Noua Zeelandă, Australia, Marea Britanie și Statele Unite ale Americii.

În vârstă de 25 de ani, Justin Bieber a copilărit în oraşul Stratford din provincia canadiană Ontario, dar în prezent locuieşte în Statele Unite ale Americii. Artistul canadian, care a câştigat, printre altele, patru American Music Awards și un Grammy, a vândut peste 140 de milioane de albume la nivel global. Bieber a fost inclus în topul 10 al celor mai influente persoane din lume realizat de revista Forbes în 2011, 2012 și 2013.

Ed Sheeran, în vârstă de 28 de ani, deține patru premii Grammy. El este considerat un fenomen al genului folk-pop și a fost cel mai bine vândut artist al anului 2017, potrivit International Federation of the Phonographic Industry, organizația care reprezintă interesele industriei de înregistrări muzicale la nivel global. Albumul lui Sheeran "Divide", al treilea din cariera sa, a fost cel mai bine vândut material discografic în 2017, iar "Shape of You" a fost single-ul care a înregistrat cele mai mari vânzări, potrivit organizaţiei.