Ed Sheeran va lansa in iulie un proiect care include numeroase colaborari

Cantaretul britanic Ed Sheeran va lansa in luna iulie un proiect care include numeroase colaborari. Vestea a fost data astazi, pe contul sau de Instagram, urmarit de 29 de milioane de oameni. „Inainte sa semnez in 2011 cu o casa de discuri, am lansat EP-ul «No.5 Collaborations Project». De atunci, am vrut mereu sa fac un altul, asa ca am inceput «No. 6» pe laptopul meu cand ma aflam in turneu anul trecut. Sunt un mare fan al tuturor artistilor cu care am colaborat si a fost foarte distractiv sa fac asta. «No.6 Collaborations Project» va fi lansat pe 12 iulie", a fost mesajul lui Sheeran, care i-a mentionat pe Chance the Rapper si PnB Rock.