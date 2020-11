Eddie Vedder, James Hetfield, Jon Bon Jovi si Alice Cooper sar in sprijinul veteranilor - Vor susține alaturi de alți artiști un concert caritabil online

Eddie Vedder, James Hetfield, Jon Bon Jovi şi Alice Cooper se numără între artiştii care vor participa, în decembrie, la concertul caritabil online „VetsAid 2020: Home for the Holidays”, organizat de Joe Walsh, chitaristul trupei The Eagles, potrivit news.ro.

Citește și: BREAKING Au fost VÂNDUTE, BĂTUTE, ÎNECATE controlat în CADĂ și INJECTATE cu heroină - Poveștile crunte a victimelor grupării lui Alex Bodi/Adrian Tâmplaru

Joe Walsh a organizat în ultimii trei ani concertul VetsAid pe diverse arene, însă pandemia l-a forţat acum să treacă evenimentul în online.

Pentru ediţia 2020, programată să aibă loc pe 12 decembrie, au fost anunţaţi şi Daryl Hall, Ryan Bingham, Brandon Flowers (The Killers), Vince Gill, Ben Harper, Jason Isbell, Jewel, Richard Marx, Tim McGraw, Willie Nelson, Gwen Stefani, Blake Shelton, Billy Bob Thornton, Steven Van Zandt, iar alte nume urmează să fie incluse în listă.

Evenimentul va fi transmis începând cu ora 18:00 ET, iar toate veniturile obţinute din vânzarea de bilete vor merge către organizaţii caritabile dedicate veteranilor de război.

Citește și: Profilul PARALEL al omului de afaceri Alex Bodi - Și-ar fi traficat fosta soție și era membru al unui grup VIOLENT de trafic de carne vie

„În ultimii trei ani, am ţinut acest circ ambulant glorios în oraşe din ţară sub forma unui festival rock and roll şi târg de locuri de muncă de o zi în sprijinul veteranilor noştri şi al familiilor lor”, a spus Walsh într-un comunicat citat de consequenceofsound.net. „În mod normal, umpleam o arenă, cântam cinci ore şi strângeam mulţi ani - aproximativ 1,5 milioane de dolari până acum. Dar din cauza pandemiei de anul acesta, trecem în online, la fel ca multe alte lucruri”.

El a continuat: „Comunitatea veteranilor se confruntă deja cu o rată crescută de sărăcie, probleme de sănătate mintală, difucultăţi de reintegrare şi crize personale. În timpul pandemiei, ei sunt cu atât mai vulnerabili”.

Preţul unui bilet este de 20 de dolari, iar ele vor fi puse în vânzare pe 18 noiembrie.