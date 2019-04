Ediție - spectacol in Platoul emisiunii BZI LIVE alaturi de managerul Operei Naționale Romane din Iasi, Beatrice Rancea - LIVE VIDEO

710 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Luni, 22 aprile 2019, cu începere de la ora 15.00 in lumina reflectoarelor Studioului BZI LIVE este invitata Beatrice Rancea - managerul Operei Nationale Romane - ONRI Iasi • Revenita, la inceputul anului trecu, la conducerea institutiei iesene dupa o experienta manageriala similara in Capitala, Rancea a reliefat si prezentat aspecte legate de spectacolele, premierele si proiectele derulate in acest interval, finalul Stagiunii curente dar si despre pregatirea celei viitoare anume 2019 - 2020. Pe de alta parte, colaborarile cu diversi artisti din tara si strainatate, planuri si actiuni de promovare ale institutiei, organizarea unui nou grandios moment de concert in aer liber, realitati din spatele cortin ...