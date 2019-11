Edi Iordanescu, antrenor Gaz Metan Mediaș, anunț de ultima ora: 'Pana la sfarșitul anului, clubul va ieși din insolvența'

Edward Iordănescu, antrenorul lui Gaz Metan Mediaș, a anunțat, vineri, că până anul viitor, clubul va ieși din insolvență, anunță MEDIAFAX.

"Am fost informat chiar ieri de către partea administrativă că, în proporție de peste 95%, până la sfârșitul anului, clubul Gaz Metan Mediaș să iasă total din reorganizare, din insolvență, să fie un club curat. În momentul de față, Gaz Metan are zero datorii, în ciuda faptului că nu fotbalul făcuse datoriile respective. Este un moment extraordinar pentru club, ne bucurăm cu toții. Eu am resimțit cel mai tare toată restructurarea și toate restricțiile care au venit odată cu insolvența", a declarat Edward Iordănescu.

Duminică, Gaz Metan Mediaș va întâlni, în etapa 16 din Liga 1, pe Sepsi Sf. Gheorghe.