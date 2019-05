Edi Iordanescu desființeaza arbitrajul din meciul cu FC Botoșani - Ce a fost astazi a fost o rusine, o viciere totala din punctul meu de vedere

Tehnicianul echipei Gaz Metan Mediaş, Edward Iordănescu, a declarat, vineri seară, după meciul cu FC Botoşani, pierdut cu scorul de 0-1, că penaltiul acordat gazdelor a fost unul “de cascadorii râsului” şi a calificat tot ce s-a întâmplat drept “o ruşine, o viciere totală”.

"Frustrat, nu doar supărat. Haideţi să vă spun programul nostru din ultima săptămână. Am avut trei jocuri în şapte zile, am călătorit şase ore până la Bucureşti pentru jocul cu Dinamo, după care şase ore înapoi. Am avut marţi joc acasă cu Iaşi. Ieri am călătorit nouă ore de la Mediaş ca să ajungem aici, am plecat de la opt dimineata, am ajuns la cinci după amiaza. Am mâncat prânzul la cinci, ne-am odihnit o oră, la 19.00 ne-am antrenat 45 de minute, ca să venim şi să participăm la un joc care a fost decis de orice altceva mai puţin de fotbalişti. În minutul 42, rupe echilibrul pe un penalti care e de cascadorii râsului. Iese pe traiectoria adversarului, nu întinde piciorul, nu face atac de deposedare, nu pune mâna pe el, nimic. E pe traiectorie. Ce putea să facă, să se evapore din calea atacantului advers? Efectiv rămâne static şi atacantul intră în el. Rupi echilibrul în felul ăsta, când eşti la câţiva metri distanţă? Ori nu vezi bine faza, ori asta îţi doreşti, să dai penalti. Ce a fost astăzi a fost o ruşine, o viciere totală din punctul meu de vedere”, a spus Iordănescu la Telekom Sport.

El a precizat că nu vrea ca Gaz Metan Mediaş să fie “cobai”. “Ce să înţeleg? Că Gazul şi-a făcut punctajul şi acum suntem cobai... Păi nu vreau să fim cobai şi o să spun totdeauna lucrurile astea, pentru că şi noi avem responsabilităţi, avem meserii, ne punem sănătatea în joc, nu avem voce, luăm pastile, jucătorii se consumă.... pentru ce? Pentru un astfel de joc?".

Iordănescu a mai spus că îşi doreşte să rămână la Gaz Metan Mediaş. "Eu ştiu un singur lucru, că mai am un an contract. Vreau să îmi duc la capăt acest an, stăm să analizăm şi îmi doresc să pot să continui. Dacă nu vom avea resursele necesare pentru a produce performanţă sezonul următor, atunci ne strângem mâna şi încetez. Dar asta nu înseamnă că strâng mâna ca să plec în altă parte. Strâng mâna şi, dacă e posibil să ajung acasă, atunci voi ajunge acasă. Eu deja de două zile am mai discutat şi cu cei care m-au mai tatonat din străinătate, am spus că vreau continuitate, că e un moment în care eu nu pot să intru în negocieri cu alte cluburi. Şi vă dau cuvântul meu, chiar dacă am discutat cu o persoană sau alta care m-a apelat, nu am negociat cu absolut nimeni. Efectiv nu vreau să vorbesc subiectul ăsta. Am spus că am fost apelat, discutăm... dar am discutat şi acum două săptămâni şi acum o lună. Mai mult nu am ce să comentez. Nu am discutat despre contracte şi despre colaborarări.Ce spune patronul FCSB în public e responsabilitatea dânsului, dacă mă apreciază mă bucură, dar mintea mea stă aici. Şi la fel şi toată concentrarea mea", a afirmat el.

Formaţia FC Botoşani a învins, vineri seară, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Gaz Metan Mediaş, în etapa a XI-a a play-out-ului Ligii I, meci arbitrat de Horia Mladinovici.

Golul a fost marcat de Jonathan Rodriguez, în minutul 44, dintr-un penalti acordat pentru un fault în careu. În minutul 66, oaspeţii au rămas în inferioritate numerică, Marius Constantin fiind eliminat.