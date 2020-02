Edi Iordanescu: Ne-a fost frica de joc. Rezultatul este justificat

Tehnicianul echipei Gaz Metan Mediaş, Edward Iordănescu, a declarat vineri seară, după meciul cu Universitatea Craiova, pierdut cu scorul de 1-3, că formaţia sa s-a temut de joc şi a pierdut multe dueluri, astfel că rezultatul este justificat, potrivit news.ro.

“Am avut foarte multă teamă de joc, am simţit foarte multă presiune, ne-a fost frică de joc, ne-a fost frică de rezultat. Foarte greu am intrat în joc şi asta a făcut ca adversarul să rupă echilibrul rapid. Trebuie să avem altă forţă mentală pentru că altfel ne va fi foarte greu. Echipa mai bună a câştigat. Noi am suferit la construcţi, am pierdut multe mingi uşoare… Rezultatul e justificat. Singura nemulţumire pe care pot să o am este golul trei. La 2-1 lucrurile se pot întâmpla. Am fost cu întârziere la minge, am pierdut multe dueluri şi asta spune multe despre latura noastră mentală. Am mai fi avut nevoie de 1-2 jucători în această iarnă. Trebuie să acceptăm că azi am pierdut la majoritatea capitolelor şi asta îmi dă de gândit”, a spus Iordănescu la Digi Sport.

Formaţia Universitatea Craiova a învins, vineri seară, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, echipa Gaz Metan Mediaş, într-un meci din etapa a XXIII-a a Ligii I, prima din acest an. Golurile învingătorilor au fost marcate de Cicâldău ‘7, ’26 şi Cosic ’62. Pentru Gaz Metan a înscris Marius Constantin, în minutul 38, dintr-un penalti acordat pentru o intervenţie a lui Acka la Cardoso.