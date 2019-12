Edi Iordanescu: Nu a fost drept ce s-a intamplat cu programul. A castigat o echipa mai speculativa si mai smechera

Tehnicianul echipei Gaz Metan Mediaş, Edward Iordănescu, a declarat, vineri seară, după meciul cu FCSB, pierdut cu scorul de 0-2, că nu este corect faptul că formaţia sa a trebuit să dispute trei partide în şapte zile, spre deosebire de gruparea bucureşteană. El a menţionat că FCSB s-a impus pentru că este “mai valoroasă, mai speculativă şi mai şmecheră”, scrie news.ro.

“Nu a fost drept ce s-a întâmplat cu programul. Noi am jucat trei meciuri în şapte zile şi FC Voluntari şi FCSB au jucat două. Echipa a făcut o primă repriză foarte bună. FCSB a avut o situaţiie, în minutul 44. Cu puţină şansă, dacă marcam, altfel gestionam repriza a doua. În repriza a doua am pierdut intensitatea. Totuşi până la situaţia golului nu a avut situaţii adversarul. Noi suntem naivi, după Astra în care am avut ocazii astăzi venim şi pierdem un joc şi ne gândim cum am pierdut. A câştigat o echipă mai valoroasă mai speculativă şi mai şmecheră. Am venit aici într-un picior. Dacă m-a deranjat altceva în afara rezultatului a fost uşurinţa cu care s-au dat cartonaşe, chiar mi s-a părut exagerat. Sperăm. Mergem până la capăt, mai avem două etape. Încercăm să ducem lupta până la final cu capul sus. Avem probleme majore de lot”, a spus Iordănescu la Digi Sport.

El a menţionat că îi mulţumeşte conducerii clubului pentru eforturile depuse în condiţii financiare dificile. “Vine iarna şi ne apucăm din nou de calcule, calculez fiecare cent. Am găsit bilete de avion la discount să mergem până la Iaşi. Am mai văzut avion doar în filme în ultima perioadă”.

Formaţia FCSB a învins, vineri seară, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Gaz Metan Mediaş, într-un meci din etapa a XX-a a Ligii I.

Golurile au fost marcate de Florinel Coman ’66 şi Dennis Man ’79.