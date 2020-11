Edili, funcționari și numeroși traficanți de influența DAȚI pe mana Justiției de DNA in luna octombrie

Procurorii DNA au deferit justiției, în luna octombrie, mai multe persoane între care mai mulți primari, la momentul comiterii pretinselor fapte, între care și primarul comunei Pantelimon/Ilfov, Petruș Câmpulungeanu.

Acesta din urmă este acuzat de fapte de participație improprie în forma instigării la săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, ambele în formă continuată (154 acte materiale), iar alături de el va fi judecat și Aristide Olteanu, la data faptei secretar al comunei Pantelimon, județul Ilfov, pentru participație improprie în forma instigării la săvârșirea a infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată (61 acte materiale).



În rechizitoriul transmis instanței procurorii arată că cei doi inculpați, în calitățile menționate mai sus, cu încălcarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și a Ordinului prefectului județului Ilfov de constatare a dreptului de proprietate, ar fi emis, în perioada 2004-2007, documente oficiale care ar fi permis unor persoane care nu îndeplineau condițiile legale să dobândească drept de proprietate asupra unor suprafețe de teren (totalizând 75.549,89 m.p.), situate pe raza comunei Pantelimon (județul Ilfov).

Concret, cele două persoane, cu ajutorul funcționarilor din primăria comunei Pantelimon (care au acționat fără vinovăția prevăzută de lege), ar fi semnat înscrisuri oficiale în care erau consemnate aspecte neadevărate cu privire la situația terenurilor și ar fi înaintat instituției Prefectului propuneri privind constatarea, în mod fraudulos, a dreptului de proprietate.

Ulterior, pe baza acelor documente, prefectul județului Ilfov ar fi emis, fără vinovăție, un număr de 154 ordine prin care se constata dreptul de proprietate privată asupra unor suprafețe de teren de pe raza comunei Pantelimon.

Prin aceste demersuri, comuna Pantelimon a suferit o pagubă reprezentată de scoaterea, în mod nelegal, din patrimoniul său, a unor suprafețe de teren în valoare totală de 2.803.013 lei.

În cauză, primăria comunei Pantelimon nu s-a constituit parte civilă iat dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Ilfov.



Anterior, precizează Direcția, procurorii au încheiat câte un acord de recunoaștere a vinovăției cu Angelica Barna, secretar al comunei Pantelimon, județul Ilfov sub aspectul săvârșirii a două infracțiuni de participație improprie în forma instigării la săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, ambele în formă continuată (31 acte materiale) și Felicia fostă Filip Ergoveanu, persoana care certifica copiile falsificate ale registrului agricol și registrului cadastral în cadrul primăriei Pantelimon, județul Ilfov, sub aspectul săvârșirii a două infracțiuni de participație improprie în forma instigării la săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, ambele în formă continuată (99 acte materiale).



În prezența apărătorilor aleși, inculpatele au declarat expres că recunosc comiterea faptelor reținute în sarcina lor, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și sunt de acord cu felul și cuantumul pedepselor aplicate, precum și cu forma de executare a acestora, respectiv:

- BARNA ANGELICA - 2 ani și 9 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani și interzicerea, pe o perioadă de 3 ani, de la executarea pedepsei principale, a drepturilor: de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice și de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat,

- ERGOVEANU (fostă Filip) FELICIA - 3 ani închisoare cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 4 ani și interzicerea, pe o perioadă de 3 ani, de la executarea pedepsei principale, a drepturilor: de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice și de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat.

Gheorghe Nemeș sub lupa judecătorilor

Procurorii DNA de la Baia Mare au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate a lui Gheorghe Ovidiu Nemeș, la data faptelor primar al orașului Sighetu Marmației, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit.



În rechizitoriul trimis judecătorilor DNA arată că în cursul anului 2014, inculpatul Nemeș Ovidiu-Gheorghe, în calitatea menționată mai sus, cu încălcarea prevederilor legale, cu intenție, ar fi omis să dispună/constate suspendarea raporturilor de serviciu ale fostului șef al Direcției Economice din cadrul Primăriei municipiului Sighetu Marmației, ca efect al trimiterii acestuia în judecată pentru comiterea unor infracțiuni de serviciu asimilate infracțiunilor de corupție (https://www.pna.ro/comunicat.xhtml?id=4797, https://www.pna.ro/comunicat.xhtml?id=5185 ).

Ca urmare a acestui demers, persoana respectivă ar fi fost menținută în funcție pe toată durata mandatului său de primar, respectiv până în 24.06.2016, cu consecința procurării unui folos necuvenit (drepturi salariale) pentru acesta în sumă de 100.951 lei (aferent perioadei aprilie 2014 - iunie 2016) concomitent cu cauzarea unui prejudiciu, în același cuantum, primăriei municipiului Sighetu Marmației.

Persoana vătămată, municipiul Sighetu Marmației, reprezentată de primar, s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 100.951 lei.



În cauză s-a instituit măsura sechestrului asigurător asupra unor bunuri imobile ce aparțin inculpatului Nemeș Ovidiu-Gheorghe.



Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Maramureș cu propunere de a se menține măsura asigurătorie dispusă în cauză.

În alt caz DNA l-a trimis în judecată pe Nicolae Sabău, la data faptei funcționar în cadrul Primăriei comunei Valea Stanciului, județul Dolj, care a recunoscut integral fapta de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată.



În acordul de recunoaștere a vinovăției, procurorii arată că în perioada 2011-2012, inculpatul Sabău Nicolae, în calitatea menționată mai sus, ar fi eliberat unor persoane mai multe adeverințe false care ulterior ar fi fost depuse cu rea-credință la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (A.P.I.A.) în scopul de a obține, în mod injust, sume de bani în cadrul schemelor de sprijin, pentru suprafețe de teren pe care nu le dețineau în realitate.

Anterior, persoanele beneficiare ale fondurilor nerambursabile au încheiat cu procurorii anticorupție acorduri de recunoaștere a vinovăției (https://www.pna.ro/comunicat.xhtml?id=9857 – pct. 6).

Prin aceste demersuri, persoanele respective ar fi obținut pe nedrept fonduri nerambursabile în cuantum total de 9.831 lei.



În prezența avocatului, inculpatul Sabău Nicolae a declarat expres că recunoaște comiterea faptelor reținute în sarcina sa, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și este de acord cu felul și cuantumul pedepsei aplicate, precum și cu forma de executare a acestora, respectiv:

- 2 ani închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani și interzicerea pe o perioadă de 1 an, de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, a dreptului de a de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public.



Dosarul de urmărire penală privindu-l pe inculpat împreună cu acordul de recunoaștere a vinovăției au fost trimise la Tribunalul Dolj.

