Edilul condamnat penal din Sangeorz Bai, care s-a filmat in timp ce isi umilea fiica, a depus juramantul de primar

Traian Ogagau a fost validat pentru un al doilea mandat de primar al localitatii Sangeorz-Bai, in ciuda condamnarii penale la 1 an de inchisoare cu suspendare. Edilul a devenit celebru in toata tara dupa aparitia in spatiul public a filmarilor in care isi abuza si umilea fiica de 14 ani.