Ședința “de foc” la PNL. Incep decapitarile. Cine sunt liderii cu cele mai slabe rezultate (surse)

Comitetul Politic Naţional al PNL se reuneşte miercuri dimineaţă pentru a analiza rezultatul alegerilor locale de duminică. Surse politice citate de Adevărul, premierul Ludovic Orban va cere sancţionarea liderilor de filiale care au obţinut un scor de sub 20%. PNL a obţinut 34% la nivel naţional. Cele mai slabe rezultate înregistrate de PNL au fost […] The post Ședință “de foc” la PNL. Încep decapitările. Cine sunt liderii cu cele mai slabe rezultate (surse) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.