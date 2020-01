Ședința de Guvern pentru aprobarea unei ordonante de urgenta privind modificarile la OUG 114. PSD a contestat proiectul la CCR

Guvernul va adopta în ședința de la ora 16.00 o ordonanță de urgență sau ordonanță simplă pentru intrarea în vigoare „imediat” a modificărilor operate la OUG 114 după ce proiectul de lege pe care şi-a asumat răspunderea a fost contestat la CCR de către PSD, iar aplicarea prevederilor documentului au fost suspendate, au declarat surse The post Ședință de Guvern pentru aprobarea unei ordonanţe de urgenţă privind modificările la OUG 114. PSD a contestat proiectul la CCR appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.