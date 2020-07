Ședința de urgența la Ministerul Sanatații! Orban și Tataru discuta cu reprezentanții Sanitas

Ședință de urgență la Ministerul Sănătății! Premierul Ludovic Orban și ministrul Nelu Tătaru au la această oră o întâlnire cu reprezentanții Federației Sanitas.

Amintim că în urmă cu o săptămână membrii Federației Sanitas din România au protestat în fața Guvernului față de modul în care sunt tratate toate categoriile profesionale din domeniile aflate de mai bine de patru luni în prima linie a luptei cu noul coronavirus.

,,De la începutul pandemiei am fost omiși, nu am fost consultați, iar legislația privind acordarea stimulentului de risc pentru COVID-19 este discriminatorie. Asistăm la scăderi de venituri în loc să recompensăm acești eroi aflați în prima linie de luptă împotriva coronavirusului. Am făcut sute de sesizări către autorități, acum prin acest memoriu vrem să tragem un semnal de alarmă”, a declarat Viorel Hușanu, liderul Sanitas București.

Revendicările sindicaliștilor sunt: reluarea dialogului instuționalizat la toate nivelurile, emiterea ordinului de declarare a epidemiei la nivel național, acordarea sporului pentru condiții deosebit de periculoase pentru combaterea epidemiei (55-85%) pentru toți salariații carea lucrează cu pacienții COVID-19 și suspecți. În ceea ce privește condițiile de muncă, Federația Sanitas cere adaptarea acestora la situația epidemiologică actuală, prin stabilirea unui normativ de personal specific secțiilor care tratează în mod direct pacienți cu COVID-19, reducerea programului de lucru adaptat la nevoile de recuperare a personalului care lucrează purtând echipamentul de protecție specific patologiei, dar și asigurarea echipamentelor de protecție adecvate și suficiente.

Stimulentul de risc pentru COVID-19, mărul discordiei

Acordarea discreționară a acestui stimulent îi nemulțumește pe unii lucrători din sistemul sanitar. Sanitas propune acordarea stimulentului de risc pentru toți salariații din sănătate aflați în activitate în această perioadă, creșterea salariilor la nivelul corespunzător anului 2022 pentru toți lucrătorii din sistemul sanitar ca o recunoaștere firească a efortului și meritelor salariaților din sistem, precum și raportarea tuturor sporurilor la salariul de bază actual.