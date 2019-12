Edinson Cavani ar putea semna cu Atletico Madrid

Edinson Cavani ar putea ajunge în La Liga. Publicația as.com, din Spania, notează că în iarna sau vara anului 2020, jucătorul campioanei Franței, PSG, ar putea semna cu Atletico Madrid, potrivit Mediafax.

Potrivit sursei citate, PSG ar fi fost contactată de clubul de pe Wanda Metropolitano. Dacă ar merge la Madrid în iarnă, spaniolii îl pot lua contra unei sume de transfer, însă, în cazul în care așteaptă până în vară, Cavani ar pleca liber de contract.

"Ne-au căutat de multe ori de acolo (n.r Atletico Madrid). Sunt foarte interesaţi de Edi, dar cred că abia din vară se poate. Există interes, dar nu am discutat încă despre bani. Atletico este un club foarte mare şi o opţiune foarte bună pentru Cavani, pe care îl încântă foarte tare să joace atât în Spania, cât şi sub comanda lui Simeone. Campionatul spaniol este unul dintre cele mai puternice din lume, dacă nu chiar cel mai puternic. În plus limba este un mare avantaj. Pe de altă parte, Atletico nu este singurul club interesat de serviciile sale, deci vom vedea", a mărturisit un apropiat al fotbalistului uruguayan pentru cotidianul madrilen AS.

Cavani a ajuns la PSG în 2013, cumpărat fiind de la Napoli pentru 64,5 milioane de euro. Atacantul în vârstă de 32 de ani este cel mai bun marcator din istoria parizienilor cu 194 de goluri.