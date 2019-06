Ședinta CExN PSD: Premierul Dancila, despre candidatul PSD la prezidentiale

"Alegerile prezidenţiale sunt o prioritate pentru noi. Dacă la alegerile europarlamentare am avut un rezultat care a nemulţumit partidul, dacă la alegerile europarlamentare am văzut că nu am reuşit efectiv să câştigăm încrederea membrilor, simpatizanţilor, a cetăţenilor înseamnă că undeva s-a greşit. Nu vrem să repetăm aceste greşeli pentru alegerile prezidenţiale", a declarat Dăncilă, la finalul şedinţei Comitetului Executiv Naţional al PSD.