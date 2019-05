Ședinta la Guvernul Romaniei. Care sunt proiectele incluse pe ordinea de zi

Proiectele de acte normative care vor fi incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 14 mai 2019 sunt următoarele:I. PROIECTE DE HOTĂRÂRI1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea art.7 din Hotărârea Guvernului nr.1188/2014 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie ''Prof.dr.G.K. Constantinescu''Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/HG-14.pdf Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea închirierii unor suprafeţe în imobilul proprietate publică a statului, aflat în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, înregistrat sub nr. MFP 34391Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/HGANEXA-1.pdf Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Autonome "Registrul Auto Român" aflată sub autoritatea Ministerului TransporturilorProiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/HG-9.pdf Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea de producere a energiei electrice în hidrocentrale Hidroelectrica S.A., aflată sub autoritatea Ministerului EnergieiProiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/NFHG-4.pdf Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Cordăreni, judeţul BotoşaniProiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/HG-11.pdf Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.II. MEMORANDUMURI1. MEMORANDUM cu tema: Măsuri necesare îndeplinirii condiţiei prealabile "Implementarea şi aplicarea Convenţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi (CDPD) în conformitate cu Decizia 2010/48/CE a Consiliului privind încheierea de către Comunitatea Europeană a Convenţiei Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap"Proiectul poate fi consultat la adresa: < https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/MEMO-2.pdf Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.2. MEMORANDUM cu tema: Evaluarea naţională a îndeplinirii condiţiei favorizante ''Planificarea globală a transporturilor la nivelul corespunzător'', prevăzută prin propunerea de Regulament CE de stabilire a unor prevederi comune pentru o serie de fonduri UE post 2020 (CPR) şi măsuri necesare îndeplinirii acesteiaProiectul poate fi consultat la adresa: < https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/MEMO-3.pdf Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.3. MEMORANDUM cu tema: Măsuri necesare îndeplinirii condiţiei favorizante "Plan naţional sau regional privind banda largă", prevăzută prin propunerea de Regulament CE de stabilire a unor prevederi comune pentru o serie de fonduri UE post 2020 (CPR)Proiectul poate fi consultat la adresa: < https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/MEMO-4.pdf Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.III. INFORMĂRI1. INFORMARE privind privind stadiul pregătirii şi organizării alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, precum şi pentru referendumul naţional din data de 26 mai 2019- 13 mai 2019Proiectul poate fi consultat la adresa: < https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/INFO-1.pdf Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.VI. PUNCTE DE VEDERE1. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE cu privire la 6 iniţiative legislative parlamentare.