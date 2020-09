Editia a 23-a a Galei Tanarului Actor incepe la Teatrul National ''I.L. Caragiale'', sala Amfiteatru

Cea de-a 23-a ediţie a Galei Tânărului Actor - HOP începe, joi, la Teatrul Naţional "I.L. Caragiale" din Bucureşti, sala Amfiteatru, 24 de tineri actori urmând să-şi dispute Marele Premiu al competiţiei. Evenimentul, care se desfăşoară până pe 6 septembrie, are ca temă "Teatru coregrafic. DansActorul ca fenomen al teatrului actual", iar motto-ul ediţiei este "'ZIS ŞI FĂCUT', proiectarea vorbei şi a corpului în spaţiu". În urma preselecţiei desfăşurate în iulie, pe baza înregistrărilor video trimise de concurenţi, juriul, format din Ioan Ardelean (actor şi regizor), Maia Morgenstern (actor), Alina Nelega (regizor şi dramaturg), Leta Popescu (regizor) şi Marius Turdeanu (actor), a ales pentru finală cinci absolvenţi ai Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică "I.L. Caragiale" Bucureşti (Nicolae Dumitru, Alexandra Oişte, Teodora Daiana Păcurar, Cristina Tudor şi Georgiana Vişan), cinci absolvenţi ai Universităţii "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (Dragoş Ioniţă, Claudia Moroşanu, Mădălina Muşat, Iulian Trăistaru şi Ileana Ursu), doi de la Universitatea de Arte din Târgu Mureş (Radu Anastas şi Vlad Haneş) şi câte unul de la Universitatea de Vest din Timişoara (Patricia Gavril), Universitatea Naţională de Arte "George Enescu" Iaşi (Marina Munteanu), Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu (Iulia Popa) şi Universitatea Hyperion din Bucureşti (Răzvan Omotă). La secţiunea Grup au fost selecţionate spectacolele: - "Conflictual", cu Nikolai Becker, Mihail-Andrei Dominte, Andrei Mărcuţă, Iulian Trăistaru, absolvenţi ai Universităţii "Babeş-Bolyai"; - "Dictum Meum", cu Alexandru Ionescu, Alexandru Petcu, absolvenţi ai Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică "I.L.Caragiale", şi Robert Iosif, absolvent al Universităţii "Babeş-Bolyai"; - "Pe lună", cu Bianca Temneanu, Iulian Trăistaru, absolvenţi ai Universităţii "Babeş-Bolyai"; - "Unu pe doi", cu Ana Baciu, Bianca Temneanu, absolvenţi ai Universităţii "Babeş-Bolyai". Juriul care va desemna câştigătorii îi are în componenţă pe regizorii Andrei şi Andreea Grosu, actriţa Ioana Bogăţan, regizorul şi producătorul TV Adrian Batista, producătorul TV Silvia Ghiaţă şi criticul de teatru Ileana Lucaciu. Participanţii la Gala HOP se vor întrece pentru Premiul "Ştefan Iordache" - Marele Premiu al Galei Tânărului Actor - HOP, premiul pentru cel mai bun actor şi premiul pentru cea mai bună actriţă - la secţiunea ''Individual'', Premiul "Cornel Todea" (premiul pentru cea mai bună trupă de actori) şi Premiul "Sică Alexandrescu" (premiul special al juriului) - la secţiunea ''Grup''. În perioada 3-5 septembrie, în fiecare seară, de la ora 21,00, publicul poate urmări transmisiunea în direct de la Amfiteatru TNB şi apoi, în 6 septembrie, până la ora 19,00 are timp să voteze dansactorii preferaţi pe www.galahop.uniter.ro. Festivitatea de decernare a premiilor va avea loc pe 6 septembrie, de la ora 22,00. Site-ul Galei HOP https://galahop.uniter.ro/, contul oficial de Facebook al Galei HOP (https://www.facebook.com/GalaHopGalaTanaruluiActor), contul oficial de YouTube al UNITER (UNITER ROMANIA) sunt canalele pe care pe care va putea fi urmărit live-streamingul de la Teatrul Naţional Bucureşti din perioada 3 - 6 septembrie (transmis simultan atât pe facebook, cât şi pe youtube). În prima zi a Galei, vor intra în concurs, la secţiunea individual, Mădălina Muşat, Radu Anastas, Claudia Moroşanu, Ileana Ursu şi Vlad Haneş. La proba de exerciţiu grup va putea fi văzut spectacolul "Pe lună", cu Bianca Temneanu şi Iulian Trăistaru. Gala Tânărului Actor HOP este un proiect al UNITER care sprijină debutul tinerilor artişti oferind oportunităţi de formare profesională şi viitoare colaborări. Prima ediţie a Galei HOP a avut loc în anul 1998, sub direcţia regizorului Cornel Todea, pe care a exercitat-o până în anul 2012. În perioada 2013 - 2015, direcţia artistică a evenimentului i-a revenit regizorului Radu Afrim, iar între 2016 şi 2018 Gala HOP s-a desfăşurat sub bagheta profesorului şi actorului Miklos Bacs. În 2019, dansatorul şi coregraful Gigi Căciuleanu a preluat direcţia artistică a concursului, care este deschis tuturor absolvenţilor facultăţilor de teatru din ţară. AGERPRES/(AS - autor: Petronius Craiu, editor: Mihai Simionescu, editor online: Simona Aruştei)