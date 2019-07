Editia BZI LIVE care prezinta, in PREMIERA, o serie de probleme medicale de interes pentru majoritatea dintre noi! Este invitat un specialist apreciat pana in Statele Unite ale Americii - LIVE VIDEO

emisiune bzi live google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Luni, 22 iulie 2019, incepand cu ora 15.00 in Platoul BZI LIVE este programata cea de-a 351-a editie dedicata segmentului educational, cultural, artistic, muzical, istoric, religios respectiv al ideilor si mentalitatilor. In prim-plan va fi universitarul Mihai Musteata de la Facultatea de Medicina Veterinara din cadrul Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara (USAMV) Ion Ionescu de la Brad Iasi. Este vorba de specialistul si medicul veterinar care are drept competente neurologie veterinara, electrodiagnostic respectiv pe Medicina interna, avand ca arii de cercetare: Neurologia veterinara, Epilepsia animalelor mici, Electrodiagnostic, Metabolomul lichidului cefalorahidian, neurostiinte ...