AFIS Club Junimea Scriptor 12 iunie Va invitam miercuri, 12 iunie ora 16:16, la Sala „B.P Hasdeu" de la B.C.U. „Mihai Eminescu", sa fiti impreuna cu editura „Junimea" si revista „Scriptor" la editia nr. 133 a seriei de intalniri saptamanale dedicate celor mai recente titluri si autorilor junimisti. Prezentarea volumului EMINESCU si ispitele eminescologiei de Doru SCARLATESCU, aparut in colectia Eminesciana, incheie, sub semnul Poetului National, lansarile junimiste „de primavara". Dupa vacanta de vara, Clubul Junimea-Scriptor va relua intalnirile cu prietenii cartilor, in „stagiunea" de toamna-iarna. Textele din volumul d ...